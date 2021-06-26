ألمانية تسعينية على كرسي متحرك تمشي 100 كلم لدعم الاطفال الفقراء

المصدر: د ب ا

تجاوزت المعمرة الألمانية ماريتيريز فوبكن/ 97 عاما/ من بلدة نوتولن بمونسترلاند الألمانية السير مسافة 100 كيلومتر بكرسيها المتحرك في جولات خيرية يومية امتدت شهرا كاملا دعما لإغاثة الأطفال الفقراء.

ووسط تصفيق العديد من المشجعين قامت فوبكن بأداء التفافة أخيرة الجمعة بكرسييها المتحرك من أجل الوصول إلى المسافة التي حددتها لنفسها.

وبهذا تكون هذه المعمرة تجاوزت المبلغ المستهدف أصلا للتبرع بحوالي 56 ألف يورو لصالح مؤسسة ماريز ميلز الخيرية لرعاية الأطفال الفقراء بمقدار ثلاثين ضعفا.

وتمول المؤسسة الوجبات المدرسية في البلدان الفقيرة بشكل خاص، وتبرع أنصار هذه المعمرة وحدهم بمبلغ ستمائة ألف وجبة مدرسية.

وقالت فوبكن «أنا سعيدة لأنه في نهاية حياتي لا يزال بإمكاني القيام ببعض الأشياء الطيبة».

وأضافت «سيكون من الرائع لو بقي شيء إيجابي نتيجة لهذه الفعالية، ولهذا الالتزام.»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news