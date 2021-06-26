«أمازون» و«غوغل» تواجهان تحقيقات «التقييمات المزيفة»

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تواجه شركتا أمازون وغوغل تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد حماية المستهلك في المملكة المتحدة، بسبب الإخفاق في حماية مستخدميها من هجوم التقييمات المزيفة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق اليوم إنها فتحت تحقيقات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا العملاقتان قد انتهكتا القانون من خلال عدم القيام بما يكفي لمعالجة المشكلة.

وأضافت هيئة المنافسة والأسواق أن هذا يأتي بعد تحقيق أولي في مايو من العام الماضي نظر في الطريقة التي تتعامل بها العديد من المنصات مع التقييمات الزائفة.

وذكر أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، في بيان: «ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة».

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