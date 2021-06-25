طولها 24 متراً.. العثور على حيتان زرقاء عملاقة غير معروفة في أعماق المحيط

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قالت دراسة علمية حديثة إن نظاماً مخصصاً للكشف عن القنابل النووية تمكن من العثور على مجموعة كبيرة من الحيتان الزرقاء هائلة الحجم من نوع غير معروف سابقاً مختبئة في أعماق المحيط الهادئ.

وذكر موقع Science Daily العلمي الأميركي أن دراسة بريطانية وضحت كيف اكتشف فريق من العلماء مجموعة جديدة كاملة من الحيتان الزرقاء القزمة باستخدام بيانات قدمتها منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تراقب اختبارات القنابل النووية.

وبحسب موقع "مونتكارلو الدولية" يبلغ طول الحوت الأزرق القزم 24 متراً وهو أصغر نوع فرعي معروف من الحيتان الزرقاء. تصعب دراسته بسبب طبيعته البرية الخالصة، وحالياً يأمل الباحثون في أن يكونوا قادرين على تعميق نتائجهم من خلال الملاحظات البصرية.

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