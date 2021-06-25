وزارة الحج تحدد هذه المهلة لدفع الرسوم أو تذهب الفرصة لحاج آخر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال نائب وزير الحج العمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، اليوم الجمعة، إن من تم قبوله للحج يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد، وإنه أمام الحاج 3 ساعات فقط لتسديد الرسوم أو ذهاب الفرصة لحاج آخر.

وأضاف نائب وزير الحج لبرنامج «120» المذاع على قناة «الإخبارية» السعودية، أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر، وان من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لـموسم حج ابتداءً من الساعة الـ2 ظهرًا بتوقيت السعودية

تشمل عملية التسجيل 7 خطوات: «إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج وذلك حسب فئات المفاضلة، دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية، استعراض الضوابط والشروط».

تتضمن أيضًا: «حق المتأهل في إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل، استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد، قبل صدور تصريح الحج».

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