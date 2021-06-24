بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ107 تكشف سر العمر الطويل: أتناول 13 كوب شاي يومياً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعتقد امرأة بريطانية تبلغ من العمر 107 أعوام تشرب 13 كوبًا من الشاي يوميًا أن هذا المشروب هو سر حياتها الطويلة.

وولدت رينيه جلوفر في 21 (يونيو) 1914، واحتفلتقبل أيام بعيد ميلادها بالكعك والبالونات وبالطبع الشاي. وعايشت المرأة التي تنحدر من نيوتن أيكليف، في مقاطعة دورهام، حربين عالميتين، وجائحة الإنفلونزا ووباء فيروس كورونا. ويُعتقد أنها أكبر امرأة تعيش في دارلينجتون، وفقًا لتقارير كرونيكل لايف.

وقالت حفيدتها سارة رينويك (51 عاماً) "جدتي تتناول 13 كوباً من شاي في اليوم وتقول إن هذا هو سر حياتها الطويلة. نحن نعتقد أن الأمر وراثي، لكنها تقول إنها أكواب الشاي التي تحتسيها يومياً هي السبب".

ونشأت رينيه في فروسترلي، مقاطعة دورهام، مع أختها الكبرى نانسي ووالديها فرانك وإثيل كاروثرز، وكان والدها شرطيًا وكانت والدتها تعمل ممرضة. وعندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، تزوجت رينيه من إدوين جلوفر بعد أن التقت به بينما كانت تعمل كمساعدة في محل طعام محلي وكان سائق حافلة.

ونظراً للقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، حضر عدد محدود من الأشخاص عيد ميلادها، وطلبت حفيدتها سارة من المجتمع المحلي إرسال بطاقات التهنئة لجدتها، وكان لديها 587 بطاقة تم تسليمها من خلال موكب لسائقي الدراجات النارية المحليين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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