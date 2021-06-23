وفاة طباخ عراقي سقط في قدر "شوربة" كان يجهزه لأحد الاعراس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي طباخ عراقي معروف على نطاق محلي، متأثرا بحروق قاتلة، إثر سقوطه في قدر كبير للشوربة خلال عمله في مطبخ قاعة للأعراس، في محافظة دهوك. بحسب عدد من المواقع الاعلامية العراقية.

وكشف والد الطاهي عيسى إسماعيل، أن ابنه عيسى البالغ من العمر 25 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، وانزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب على إثر ذلك بحروق أفقدته حياته صباح الاثنين الماضي.

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