كلوني يتبنّى برنامجاً لفتح صناعة السينما لأبناء عائلات فقيرة

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

أطلق الممثل الأميركي جورج كلوني وعدد من من نجوم هوليوود، أول من أمس، برنامجاً تربوياً يهدف إلى إعداد تلامذة ثانويات من لوس أنجلوس متحدرين من عائلات فقيرة أو من أقليات للعمل في مجال السينما.

وسيكون البرنامج برعاية كلوني، إضافة إلى النجمة إيفا لونغوريا، وسيبدأ تطبيق البرنامج في بداية العام الدراسي 2022 على أن يتوجه في بادئ الأمر لفتيان ما بين 14 و16 عاماً من العمر من تلامذة ثانوية في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وأوضح كلوني في بيان: «هدفنا هو أن نعكس بشكل أفضل تنوّع بلادنا، وهذا يتطلب البدء في سن مبكرة»، كاشفاً عن إقامة معهد «مدرسة رويبال لإنتاج السينما والتلفزيون»، يتولى تنفيذ المشروع.

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