حماة تامر حسني تتعرض للسرقة.. اللص إدعى أنه رجل أعمال خليجي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب سرق حماة الفنان والمطرب المصري تامر حسني. وأفادت وسائل إعلام ومواقع مصرية، أن المتهم التقى بحماة الفنان تامر حسني، (مغربية الجنسية)، في أحد مراكز التسوق وأوهمها بأنه رجل أعمال خليجي، غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم عقب مراجعة كاميرات المراقبة، حيث رصدته أثناء جلوسه مع حماة تامر حسني ثم انصرافه عقب تنفيذ جريمته.

وأشارت التحريات أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر من منطقة السلام، موظف مفصول من شركة إلكترونيات، وإثر فصله لجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن وهو ما فعله مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربا.

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