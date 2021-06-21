آمال ماهر تعود عن قرار اعتزال الغناء

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عدولها عن قرار اعتزال الغناء، وبعد أسبوعين من إعلانها اعتزال الغناء، توجهت الفنانة برسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات هذه القرارات، وقالت في "فيسبوك": "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط".

وأضافت: "لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، ما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".

وأكملت: "لذلك أحببت ان أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي، ألتقي بكم".

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