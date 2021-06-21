طالب تركي يتخرج من الجامعة في سن 67 عاماً

المصدر: د ب ا

تخرج رجل تركي من الجامعة في سن 67 عاما، بعد أن اضطر إلى ترك الدراسة لفترة بسبب أوضاع مادية.

وتخرج التركي "زكي جور" من قسم الفيزياء بجامعة فرات بولاية إلازيغ شرقي تركيا، والذي بدأ الدراسة فيها قبل 33 عاما. وسجل "جور" في القسم عام 1988، إلا أنه اضطر لترك الدراسة في السنة الثانية، بسبب ضيق الأوضاع المادية.

و"جور" أب لـ 4 أولاد، واستأنف دراسته في القسم ذاته عام 2016، ليتخرّج منه العام الحالي.

واحتفل الرجل بتخرجه عبر الواقع الافتراضي، نظرا لعدم إقامة حفلات التخرج في الجامعات التركية، ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأوضح أنه يعتزم مواصلة دراسته في قسم الدراسات العليا.



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