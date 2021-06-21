سورية تدشّن أول مركز للخلايا الجذعية للأطفال قريباً

المصدر: دمشق ■ رويترز

تفتتح سورية، في غضون أسابيع، أول مركز لزرع الخلايا الجذعية للأطفال، وسيستقبل مرضى السرطان من عمر شهر واحد إلى 14 عاماً.

وبدأ العمل في المركز في 2010، لكنه توقف مع تفجر الحرب في البلاد، والعقوبات التي فُرضت بعد ذلك على الحكومة السورية التي بطّأت جهودها لتجهيز المركز، وتقديم التدريب اللازم للأطقم الطبية.

وسيستقبل المركز الأطفال المحتاجين لزرع خلايا جذعية، ويقدم لهم مجاناً علاجاً عادة ما يتكلف ألوف الدولارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news