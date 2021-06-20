"ما فعله زوج نانسي عجرم جريمة قتل عمد".. محققة جنائية تعيد القضية إلى الواجهة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعادت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية اللبنانية حلا ولد روب، قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والطبيب فادي الهاشم العام الماضي إلى الواجهة، مؤكدة "إن كل المعطيات تؤكد أن ماحدث هو جريمة قتل عمد".

وقالت الخبيرة الجنائية لبرنامج "ناس أونلاين" أن "ما فعله فادي الهاشم جريمة قتل عمد وأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى".

وأضافت الخبيرة الجنائية أن "الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه".

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