هذه المدة التي سيقضيها أحمد فلوكس في السجن

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أيدت الدائرة الثانية في المحكمة الاقتصادية المصرية اليوم، الحكم الصادر بمعاقبة الفنان المصري أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال والرياضية ياسمين عزت.

وأشارت مصادر أمنية مصرية لصحيفة "الوطن" بأنه فور تسليم الصياغة التنفيذية للحكم الصادر ضد الفنان، سوف يتم ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وشمل الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء.

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