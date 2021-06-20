القضاء المصري يصدر حكما نهائيا بحق فتاتي "تيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم، فتاتي "التيك توك"، بالسجن للأولى عشر سنوات والاخيرة ست سنوات. بحسب صحيفة " الوطن" المصرية.

وتأتي محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام "بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلالهم أطفالا في الفيديوهات التي كانت تقدمانها" عبر "إنستغرام" و"تيك توك"، وذلك بعدما صدر قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية عن هذا الاتهام.

ووفقا لـصحيفة"لوطن" كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، عن أن المتهمة مودة الأدهم أتجرت بالبشر عن طريق استخدام أطفال أعمارهم لم تتجاوز الـ18 عاما، عن طريق مقطعي فيديو مصورين لهما ونشرهما على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما لحصولها على ربح من ورائهما.

وأكدت التحقيقات أن حنين حسام، تربحت وأتجرت بالبشر من خلال تطبيق "التيك توك"، وأنها استغلت الأطفال لتنفيذ فيديوهات لتحقيق الربح.

وقبل قرابة عام ونصف العام، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة، من إلقاء القبض على مودة الأدهم وحنين حسام في أماكن مختلفة بالقاهرة والجيزة، على خلفية التحريض على الفسق والاتجار في البشر من خلال نشر فيديوهات عبر "التيك توك"، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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