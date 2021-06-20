الشرطة الفرنسية تفض حفلاً غير قانوني

المصدر: باريس ■ رويترز

قال مسؤولون محليون في غرب فرنسا، أمس، إن خمسة من الشرطة أصيبوا، وإن اثنين منهم في حالة خطرة، بعدما حاولت قوات الأمن فض حفل غير قانوني يضم نحو 1500 شخص، بينما فقد أحد روّاد الحفل يده.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الأمن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع، بينما ألقى رواد الحفل مفرقعات ومقذوفات وقنابل حارقة حين اندلعت الاشتباكات، بعدما تحرك نحو 400 من الشرطة لفض الحفل.

وقال قائد الشرطة في منطقة إيليه فيلين إيمانويل برتييه، إن شاباً عمره 22 عاماً فقد يده في أثناء «العنف الشديد». وقالت قوات الأمن على حسابها على «تويتر» إن الاشتباكات استمرت نحو سبع ساعات.

وقال رئيس بلدية ريدون باسكال دوشين «لم يكن الحضور هناك للاحتفال، لكن للاشتباك مع الشرطة».

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