«ناسا»: التلسكوب «هابل» متوقف عن العمل منذ أيام

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، أن التلسكوب «هابل» الموجود في الخدمة في الفضاء منذ أكثر من 30 عاماً توقف عن العمل منذ أيام، مؤكدة أنها تواصل «السعي لحل المشكلة».

وذكرت الوكالة أن «التلسكوب نفسه والأدوات العلمية في حال جيدة».

لكن الكمبيوتر الذي يتحكم في هذه الأجهزة «توقف عن العمل في 13 يونيو». وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي.

ويرجّح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة، وفقاً للمؤشرات الأولية. وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.

وصُمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينات القرن الماضي، وهو موجود ضمن وحدة استُبدلت عام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث «هابل» ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في 24 أبريل 1990، إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية، ويجمع منذ ذلك الحين صوراً عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرّات بعيدة جداً.

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