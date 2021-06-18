فيديو..طفل فرنسي يحرج الرئيس الفرنسي: هل أنت بخير بعد الصفعة؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أحرج طفل فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إقليم لاسوم عندما سأله عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين.

ونشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إنه "خلال زيارة ماكرون إلى أحد الأقاليم الفرنسية، كان على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجيب على سؤال غير متوقع ومحرج، حيث استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟".

"Ça va la claque que tu t'es prise ?"



Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d — BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021

ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا". ثم أضاف مخاطبا الطفل: "ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدا، ومن صفعني لم يكن على حق".

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