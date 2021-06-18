فيديو.. شاهد مصطفى قمر يزف ابنه إياد بـ«الدف»: باركولي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري مصطفى قمر، لقطات من حفل زفاف،ابنه إياد عبر حسابه على «إنستغرام»، وظهر وهو يضرب الدف قائلا: «الحمد لله زفيت ابنى على عروسته، وبحضور أجدع الصحاب والحبايب، صلوا على سيدنا النبى وباركولي».

واحتفل مصطفى قمر بزفاف ابنه، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقي، هشام عباس، هاني سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفي وغيرهم.

وغنى مصطفى قمر «السود عيونه»، و«أصحاب ولا بيزنس» بمشاركة هاني سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل «أجمل يوم» و«واحدة واحدة».

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