بالصور..سيارة مصرية تسير فوق الماء

المصدر: القاهرة- رويترز

يستمتع الزوار بالشواطئ الرملية والمياه الصافية على سواحل مصر الشمالية، لكن اختراعا جديدا في الطريق سيمثل عنصر جذب إضافيا بعد انطلاق أول مركبة محلية الصنع على شكل سيارة تسير فوق الماء هذا العام.

صممها ثلاثة أصدقاء، وتم إنتاجها بالكامل باستخدام عناصر ومواد محلية بالكامل وعلى أيدي مواهب محلية باستثناء المحرك الذي يأتي من اليابان.

أنتج الأصدقاء حتى الآن 12 سيارة وتلقوا العديد من الطلبات بعد كشف النقاب عنها.

يستغرق إنتاج السيارة الواحدة ثلاثة أسابيع ويتراوح سعرها بين 300 ألف جنيه مصري (19181 دولارا) و700 ألف (44757 دولارا).

يعتزم كريم وأصدقاؤه تطوير السيارة بتقديم نماذج جديدة برمائية قادرة على السير في البر والبحر. ويضعون أيضا نصب أعينهم التصدير إلى الأسواق الخارجية.



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