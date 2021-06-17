طليقة مؤسس «أمازون» تتبرع بـ 2.74 مليار دولار لجمعيات فنية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أعلنت ماكنزي سكوت، طليقة مؤسس مجموعة «أمازون» أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، عن تبرعها بمبلغ 2.74 مليار دولار لـ286 جهة، بينها جمعيات فنية وجماعات مناهضة للعنصرية.

وتعهدت سكوت (51 عاماً) التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها، التي قدرتها مجلة «فوربز» بنحو 60 مليار دولار، والعائدة خصوصاً إلى طلاقها من بيزوس. وتزوجت سكوت، في مارس الماضي، أستاذ العلوم في مدرسة ليكسايد الخاصة في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة)، دان جيويت.

وسبق لسكوت أن كشفت، قبل هذا الإعلان، عن تبرعات بلغ مجموعها أكثر من ستة مليارات دولار.

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