«الدغفل المتأخر» يبطئ مسيرة الأفيال المتجولة في الصين

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

أُجبر قطيع الأفيال، الذي خرج من محمية طبيعية في جنوب غرب الصين في بداية هذا العام، على التوقف لانتظار أحد الدغافل (ولد الفيل)، الذي تأخر عن المجموعة حتى الآن مسافة 14 كيلومتراً.

واجتاز القطيع، الذي يضم 15 فيلاً، من بينها ثلاثة أفيال صغيرة، أكثر من 500 كيلومتر في جنوب غرب البلاد، بعدما خرج من محمية شيشوانغبانا، وهي منطقة متاخمة للاوس وبورما.

لكن فيلاً صغيراً يبلغ نحو 10 سنوات تخلّف عن بقية المجموعة، في بداية الشهر، وأصبح يبتعد عنها يوماً بعد يوم.

وحدا ذلك بإناث القطيع إلى إبطاء وتيرة تقدمها.

لكن الدغفل المتأخر لم يسرع خطواته، وعادة ما تترك الذكور القطيع لتعيش بمفردها، عندما تصل إلى مرحلة البلوغ.

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