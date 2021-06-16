أغلب الألمان مع إلغاء ارتداء الكمامات في الفصول
أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يؤيدون إلغاء إلزام ارتداء كمامات داخل الفصول المدرسية.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونشر أمس، أن 59% من الألمان يؤيدون إلغاء هذا الإلزام، فيما رفضه 31%، وأحجم 10% عن إبداء رأيهم.
يشار إلى أن تأييد الإلغاء زاد بين النساء على نسبته بين الرجال، إذ أيد هذا الإلغاء 62% من النساء اللائي شملهن الاستطلاع، وأيده 56% من الرجال فقط.
وكان اتحاد المعلمين الألمان قد أعلن معارضته أي إلغاء سريع لإلزام ارتداء الكمامات في المدارس.
وقال رئيس الاتحاد هاينتس-بيتر مايدينجر، إنه يوصي بتوخي «أقصى درجات الحذر الممكنة»، أثناء الحصة الدراسية بصفة خاصة، مضيفاً: «الفيروس لم يختفِ بعد».
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