أغلب الألمان مع إلغاء ارتداء الكمامات في الفصول

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يؤيدون إلغاء إلزام ارتداء كمامات داخل الفصول المدرسية.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونشر أمس، أن 59% من الألمان يؤيدون إلغاء هذا الإلزام، فيما رفضه 31%، وأحجم 10% عن إبداء رأيهم.

يشار إلى أن تأييد الإلغاء زاد بين النساء على نسبته بين الرجال، إذ أيد هذا الإلغاء 62% من النساء اللائي شملهن الاستطلاع، وأيده 56% من الرجال فقط.

وكان اتحاد المعلمين الألمان قد أعلن معارضته أي إلغاء سريع لإلزام ارتداء الكمامات في المدارس.

وقال رئيس الاتحاد هاينتس-بيتر مايدينجر، إنه يوصي بتوخي «أقصى درجات الحذر الممكنة»، أثناء الحصة الدراسية بصفة خاصة، مضيفاً: «الفيروس لم يختفِ بعد».

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