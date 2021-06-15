حزن عالمي على سكارفيس..أشهر أسد في العالم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة من الحزن والتعاطف على مستوى العالم، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، بعد رحيل الأسد الشهير «سكارفيس»، وتداول متابعون حول العالم صورا ومقاطع فيديو للأسد ذي الندبة «سكارفيس»، مذيلة بكلمات وداع أثارت شجن المتابعين.

والترجمة الحرفية لاسم «سكارفيس» من الإنجليزية تعني «الوجه ذو الندبة»، وتميز سكار بوجود ندبة أعلى عينه اليمنى، وذاعت شهرته بعد حياة حافلة دامت لـ 14 عاما، 8 سنوات منها سيطر خلالها إلى جانب إخوته على مساحة واسعة من محمية ماساي مارا الكينية، وصلت إلى 400 كيلومتر مربع، ليلقب بملك الغابة.

وبحسب خدمة الحياة البرية في كينيا، فإن «سكارفيس» لفظ أنفاسه الأخيرة، بهدوء بعد أن وقع الموت لأسباب طبيعية وفي مكان معيشته.

يذكر أن سكارفيس نجا من الموت فيما قبل عندما طعنه أحد الرعاة برمح، ليفقد جفنه الأيمن، وتصبح هذه الندبة أحد أهم العلامات التي عُرف بها سكار، كما ظهر أيضًا في وثائقي تحت عنوان Big Cats Diary من إنتاج شبكة BBC عن الحياة البرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news