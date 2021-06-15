النيابة المصرية تكشف إعترافات نجم «ذا فويس كيدز»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيق مع الطفل معاذ عيسى المشارك السابق في برنامج «ذا فويس كيدز»، والمتهم بالشروع في قتل زميل له، بعد أن غرس مفتاح سيارة في رأسه.

وأمرت النيابة بإيداع معاذ إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وقالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم معاذ عيسى تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وباستجوابه نفى معاذ قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

و بحسب "سكاي نيوز عربية" أدى الحادث إلى إصابة الضحية بكسر بالجمجمة، مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لتلقى العلاج.

وتبينت من الطبيب المعالج بإصابته المعتدى عليه بجرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به «مفتاح».

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