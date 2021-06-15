أكرم حسني وهيفاء وهبي يجتمعان في"لو كنت"

طرح كل من النجم المصري أكرم حسني، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي كليبا غنائيا جديدًا، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان "لوكنت"، وتم تصوير الكليب الجديد أخيرا في لبنان.



وكان أكرم حسني قد أطلق أمس هاشتاج( لو_كنت) مع صورة جديدة وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بينما قامت هيفاء وهبي بنشرصوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني أغنية مسلسل "لؤلؤ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news