"درهم عبد الملك بن مروان" في شقة الزمالك.. مفاجآت جديدة "في مغارة علي بابا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف رئيس اللجنة الأثرية التي شُكلت لمعاينة وجرد مقتنيات شقة الزمالك علي ضاحي، عن وجود مفاجآت جديدة عثر عليها داخل الشقة الشهيرة ب"مغارة علي بابا"، منها عملة فريدة وشديدة الندرة وهي درهم الخليفة الأموي "عبد الملك بن مروان،وهي أول عملة سكت، وتحمل شهادة "لا إله إلا الله"، وغير معلوم كيف وصلت إلى صاحب الشقة"، وقال:"بالنسبة لنا كأثريين، تلك العملة لا تقدر بثمن".

وقال ضاحي لصحيفة "الوطن" المصرية: "تعد تلك القضية من أكبر القضايا التي ضبطنا فيها آثار مصرية لدى مالك واحد لا يمتلك سندات حيازة، كما أنها أكبر من قضية الآثار الكبرى، والتي هربت فيها 21 ألف قطعة لإيطاليا".

وأكمل: "بين المقتنيات 200 قطعة فرعونية من عصور مختلفة، مشيرًا إلى العثور على صكوك عتق رقبة، وهي صكوك كانت تستخدم لمرور العبيد وكانت بمثابة مستند إثبات شخصية".

وفيما يخص فترة حكم محمد علي، قال ضاحي: "وجدنا سوار للأميرة فوزية ظهرت به في بعض الصور وبعض من هدايا الزفاف الإمبراطوري للأميرة فوزية وفرح الملك فاروق على الملكة فريدة"، مؤكدًا أن تلك المقتينات قطع غير مسجلة في سجلات الآثار، لذا بمجرد مصادرتها سُجلت على الفور، والتوصية بوضعها في متاحف الآثار.

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