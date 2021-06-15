أميركا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها بلد عربي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حظرا على استيراد الكلاب من 113 دولة، من بينها مصر، بسبب مخاوف من داء الكلب. وينطبق الحظر على جميع أنواع وسلالات الكلاب.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، يأتي هذا الإعلان وسط قفزة في استيراد الكلاب، ارتبطت بزيادة تبني الكلاب طوال فترة الوباء. وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن مئات من هذه الكلاب كان لديها شهادات مزورة بخلوها من داء الكلب. وتستورد الولايات المتحدة حوالي مليون كلب كل عام.

ورغم أن داء الكلب لا يزال منتشرا في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يودي بحياة حوالي 59000 شخص سنويا. وخلال عام 2020، وجد مركز السيطرة على الأمراض أكثر من 450 كلبا وصلت إلى الولايات المتحدة بشهادات مزيفة.

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