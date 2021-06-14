صور..امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر

المصدر: مصر-رويترز

في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في مدينة بني سويف المصرية، تدرب صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاما الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع.

امرأة تدرب الرجال، قد لا يكون أمرا مستغربا بشدة في العاصمة لكن في بني سويف التي تقع على مسافة مئة كيلومتر جنوبي القاهرة وفي منطقة زراعية عادة ما تقلص التقاليد أدوار المرأة.

وقالت صباح التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها "بدأت البوكس الصدفة... ما كنتش حابة البوكس ... كنت بخاف على وشي وكدة".

لكنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين.

وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.



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