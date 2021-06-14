محمد الصيرفي: أريد زوجة منقبة وجميلة.."لن أفطر على بصلة"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار الفنان الكويتي محمد الصيرفي، انتقادات واسعة النطاق بعد تصريحاته في برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وأشار الصيرفي أنه إنسان مزاجي في الزواج، ويمتلك صورة عامة لزوجته أن تكون صالحة، تحتويه، مُتدينة، وشخصية يعتمد عليها حينما يكون خارجًا، كما يوَّد أن تنجب لها ولدًا.

وأوضح أنه يوَّد أن تكون محجبة ومنقبة، وذات جمال استثنائي أكثر من زوجته السابقة، وقال: "أبي زوجتي منقبة ومتدينة وجميلة جدًا ما أبي أصوم وفي النهاية أفطر على بصلة، أو أقوم الصبح وألاقي واحد من الربع جنبي".

وانتقد الصيرفي نجمات السوشيال ميديا اللواتي يخفين شكل أزواجهن، موضحًا أن الرجل هو من يجدر به إخفاء زوجته عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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