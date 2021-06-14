نيوزلندا: بيع نبتة منزلية في المزاد بـ 19 ألف دولار

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

استقر مزاد في نيوزلندا أمس على إحدى النبتات المنزلية النادرة التي تضم 9 أوراق متفرعة فقط، عند مبلغ 19297 دولارا أمريكيا.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فقد احتدم المزاد بشكل كبير خلال الدقائق الأربع الأخيرة لشراء نبتة تدعى "رافيدوفورا تتراسبيرما" البيضاء النادرة للغاية.

وصرحت المتحدثة باسم دار مزادات "تريد مي"، ميلي سيلفستر، للشبكة الإخبارية إنه كان "أغلى نبات منزلي يتم بيعه على الإطلاق" في المزاد.

وقالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لـ "سي إن إن": بعد حرب مزايدة محتدمة في الدقائق الأخيرة للمزاد، حصلت النبتة النادرة على أكثر من 102 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، والتي توضح مدى عشق الناس للنباتات المنزلية".

وأوضحت سيلفستر أن النباتات المنزلية النادرة أصحبت عنصراً أساسياً على مدار العامين الماضيين من ناحية الطلب، وقد شهدت ارتفاع الأسعار وتزايدها مع ارتفاع عدد سكان المقبلين على هذا الاتجاه الجديد.

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