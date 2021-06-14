السعودية تصدر عقوبات ضد عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، عقوبات تخطى مجموعها 3 ملايين ريال، ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الأشخاص الآخرين بسبب مخالفتهم لإجراءات كورونا.

وكتبت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "الهيئة تصدر عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من 3 مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي".

وضبطت الهيئة 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي بين مواطنين ومقيمين، خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ضبط مجموعة تجارية، وهي شركة تابعة لشخص واحد، وصدر بحقه غرامة بلغت قيمتها 400 ألف ريال.

كما صدرت بحق 12 شخصا، مخالفات تتراوح بين 50 و300 ألف ريال، وهم 7 من المقيمين و5 من المواطنين.

وتضمنت المخالفات المرصودة، دعوة للتصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التصوير والنشر بشكل فعلي في وسائل التواصل الاجتماعي.

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