عيضة المنهالي.. «ما اشبع منه» بالعراقي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طرح الفنان الإماراتي، عيضة المنهالي، أغنية جديدة كلياً كلمة ولحناً وتوزيعاً موسيقياً، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، تحت عنوان «ما اشبع منه»، وتعد الأغنية تجربة جديدة للمنهالي مع الكلمة العراقية، مجدداً تعاونه مع الشاعر العراقي رامي العبودي.

وتعاون المنهالي في تلحين «ما اشبع منه» مع الفنان حسام كامل، الذي قام بعملية التوزيع والمكس والماستر أيضاً، وعرضها ضمن فيديو ممنتج تضمّن كلمات الأغنية بأسلوب عرض مميز، احتوى على صور جديدة للمنهالي بروح عصرية ومرحة تحمل طاقة إيجابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news