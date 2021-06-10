حنان ترك بلا حجاب..منة شلبي تثير الجدل بصورة على "تويتر"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت النجمة المصرية منة شلبي، بحالة جدل واسع النطاق على منصات التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، بدون حجاب، عبر حسابها في "تويتر" معلقة: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

الصورة إستقطبت عددا كبيرا من المغردين، وتباينت الآراء ما بين الهجوم على شلبي بسبب صورة حنان بلا حجاب، وبين من إعتبرها إشارة او تميهد لعودة ترك إلى الساحة الفنية بعد غياب 9 سنوات. والذي زاد التساؤلات، رد حنان الذي لم يتضمن اي اعتراض على صورتها قائلة: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، ولم تجب على أي تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة ثانية.

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك كان مسلسل «أخت تريز» الذي أنتج عام 2012.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news