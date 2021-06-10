كندا..جوائز نقدية ومنح دراسية في يانصيب للتشجيع على لقاح كورونا

المصدر: مونتريال-أ ف ب

يتقاسم عدد من المحظوظين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا نحو مليون ونصف مليون دولار أو منحاً دراسية إذا فازوا في سحب يانصيب أطلقته المقاطعة الكندية الأكثر تضرراً من الوباء بهدف تسريع حملة التطعيم.

وأعلنت حكومة مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا أنها تنظّم سحبي يانصيب بحلول نهاية الصيف، مخصصين لجميع الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح قبل 6 سبتمبر.

وتُمنح جوائز نقدية لسبعة فائزين في كل من السحبين تبلغ قيمة كل منها 100 ألف دولار، إضافة إلى 10 منح دراسية قيمة كل منها 25 ألف دولار للتلاميذ الذين تراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 عاماً، وفقًا لبيان حكومي.

وسيكون الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح قبل 2 أغسطس الماضي مؤهلين للسحب الأول، في حين يخصص الثاني للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل قبل 6 سبتمبر.

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