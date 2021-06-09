بيضة دجاج سليمة عمرها 1000 عام

المصدر: تل أبيب -د ب أ

اكتشف خبراء آثار بيضة دجاجة عمرها ألف عام جنوبي تل أبيب. وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن الباحثين صادفوا البيضة السليمة أثناء أعمال التنقيب في بالوعة قديمة.

وقال لي بيري جال، وهو خبير بارز في مجال الطيور الداجنة بالعالم القديم،: "حتى على المستوى العالمي، هذا اكتشاف نادر للغاية ... في الحفريات الأثرية، نجد أحيانا بيض نعام قديم، تحافظ قشوره السميكة على سلامته".

يشار إلى أن بيضة الدجاجة ظلت محمية بين الفضلات البشرية اللينة في البالوعة. ويعود تاريخها إلى العصر الإسلامي.

وتحدث مدير التنقيب آلا ناجورسكي عن اكتشاف "مذهل"، وقال: "حتى اليوم، نادرا ما يعيش البيض لفترة طويلة في علب الكرتون بالسوبر ماركت".

وقال الباحث جال إنه لسوء الحظ، يوجد في البيضة شرخ صغير، ما يعني أن معظم السائل قد تسرب. وقال إن بعض صفار البيضة فقط لا يزال موجودا وتم حفظه لتحليل الحمض النووي مستقبلا.

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