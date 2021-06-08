عملة نقدية أميركية تباع ب 19 مليون دولار

المصدر: نيويورك-أ ف ب

بيعت عملة معدنية أميركية من ذهب مقابل 19,51 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك، وهو رقم قياسي.

وعملة "دابل إيغل" التي سكت عام 1933، حطمت الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم والذي كانت تحمله عملة "فلويغ هير" الفضية والتي سكّت عام 1794 بعد بيعها في مقابل 10 ملايين دولار عام 2013.

وتظهر القطعة النقدية صورة لامرأة تجسد الحرية من جانب ونسرا محلّقا من الجانب الآخر رسمهما النحات الأميركي أوغوستس سانت-غودنز.

ولم يتم تداولها مطلقا إذ إن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت، أطلق مرحلة وقف تحويل العملة الأميركية إلى ذهب وأمر بإتلاف كل النسخ.

ولم تقم الولايات المتحدة بسك عملات ذهبية بعد ذلك، باستثناء مجموعة محدودة مخصصة لهواة جمع العملات.

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