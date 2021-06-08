النائب العام المصري يطعن في براءة نجل ملياردير شهير من تهمة القتل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن النائب العام المصري حمادة الصاوي، أمر بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم هيثم أبو علي، نجل الملياردير المصري المعروف كامل أبو علي.

وأكدت النيابة العامة " ثبوت تسبب هيثم أبو علي في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر".

وكانت نيابة البحر الأحمر بحسب الصحيفة، قد أمرت في نهاية يناير الماضي بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق بسبب قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news