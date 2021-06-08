طبيب مصري يحذر من عادة يومية تتسبب بالفطر الأسود

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حذر طبيب مصري من عادة يومية عند المصريين، تؤدي لانتقال الفطر الأسود إلى الجسم عن غير قصد. وقال استشاري التغذية العلاجية محمد حلمي،في تصريحات تداولتها عدد من الصحف والفضائيات المصرية إن "استنشاق الفراولة أو التفاح أو الطماطم أو الجبنة الريكفورد، عند إخراجها من الثلاجة للتأكد من سلامتها، قد ينقل الفطر الأسود إلى الجسم"، لافتا إلى أنه "عندما نجد الأطعمة تغير شكلها وأصبحت لزجة، فلا بد من التخلص منها ووضعها في كيس محكم، وإلقائها في القمامة".

وأضاف حلمي "المأكولات الرخوة مثل الطماطم والفراولة والخيار والجبنة، إذا ظهر عليها أي شيء غريب بما فيها النقط السوداء، فلا بد من التخلص منها، حيث إن هذه النقطة الصغيرة تلك يكون لديها جدر".

وأوضح أن "المأكولات الصلبة مثل الخبز أو التفاح أو الجزر أو البروكلي أو الكرنب، إذا ظهر عليها شيء أسود، يمكن التخلص من هذه المنطقة فقط واستخدام باقي الثمرة".

وأشار إلى أن "جبن الريكفورد يحتوي على نوع بكتيريا شبيهة بالبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، وبالتالي فهو مفيد للغاية لصحة الإنسان والقولون والجهاز الهضمي، منوها إلى أن ظهور بعض الأماكن السوداء وتحولها إلى اللزوجة في الجبن، دليل على عدم صلاحيته واحتوائه على الفطر الأسود".

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