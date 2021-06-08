هالة صدقي تتوعد زوجها: سأمنعك من دخول مصر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هددت الفنانة المصرية هالة صدقي، زوجها المحامي المصري سامح سامي، معلنة أنها ستقوم بكشف تفاصيل صادمة وخطيرة بشأن علاقتهما. وتوعدت الفنانة المصرية، هالة صدقي، زوجها بمنعه من دخول مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة".

وأضافت أنها "تعرضت هي وأبناءها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها"، وعلقت على طلبها في بيت الطاعة، بأن "دينها ليس فيه بيت طاعة أو طلاق".

وتابعت: "معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة. ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".

وأشارت هالة صدقي، إلى أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

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