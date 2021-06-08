الفنانة ديانا هشام تلتقي محمد صلاح صدفة: شرف لي مقابلتك

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنانة ديانا هشام، اللقاء الذي جمعها بمهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على إحدى الشواطي بالساحل الشمالي. ونشرت ديانا صورة لها مع محمد صلاح «انستغرام» قائلة: «شرف لي مقابلتك» وأضافت وسم القلب.

وقبلها بحوالي ساعة، شاركت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، بصورة مع اللاعب. وقالت الإعلامية مُعلقة على صورتها: «انظروا من هنا.. فخر العرب»، وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض».

يذكر أن محمد صلاح يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.

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