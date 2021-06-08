المجتمع الإبداعي الإماراتي شريك في تصميم حدائق دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تماشياً مع أهداف خطة دبي الحضرية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كشفت «بلدية دبي»، بالشراكة مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق مبادرة لإعادة تصميم مجموعة من حدائق دبي، بأسلوب مبتكر وغير تقليدي، يقوم على إشراك المجتمع الإبداعي الإماراتي في إعداد التصميمات الجديدة للحدائق، التي وقع عليها الاختيار، لإكسابها مظهراً جديداً، وخدمات إضافية، تخدم زوارها، وتزيد من معدل راحتهم وسعادتهم.

وتتلخّص المبادرة في إشراك الطلبة والمواهب الإماراتية، لتقديم تصميمات عصرية لمجموعة من حدائق دبي المختارة، لإضفاء ملامح جديدة، تزيد من رونقها وجاذبيتها، بناءً على مجموعة أسس للتصميمات المقترحة، من بينها استخدام مواد صديقة للبيئة، ومراعاة طرق البناء المبتكرة التي تتناسب وروح دبي، وطبيعتها الحضرية، وتتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في تصميم الحدائق والمساحات المفتوحة.

وأوضح مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، عاصم القاسم، أن المبادرة تحقق غاية مهمة، هي فتح المجال أمام المجتمع للتفاعل أكثر مع محيطه وبيئته، والإسهام في تعزيز المنظور الحضاري للإمارة.

وأضاف القاسم: «نحن نتطلع إلى أفكار مبدعة، تجسّد ملامح الطبيعة والاستدامة، لذلك يجب أن يكون التصميم مناسباً للأجواء المفتوحة، كما ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار سهولة الصيانة، وطبيعة المناخ»، مؤكداً أن المبادرة ستفتح الباب لمشاركة المجتمع الإبداعي، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في هذا المجال، لتقديم تصميمات تشمل: مقاعد حضرية، ومناطق تفاعلية لألعاب الأطفال، وتصميمات لمسطحات خضراء، ومظلات مبتكرة، وممرات رياضية للمشي، مدمجة ضمن التصميم العام، ومناسبة لجميع الأعمار.

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي: «تأتي المبادرة إيماناً من (براند دبي) بأهمية اكتشاف طاقات الشباب في التصميم، والتزاماً منا بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز سبل رفاهية المجتمع وسعادته، فضلاً عن تحفيز طلبة الجامعات، والمبدعين الإماراتيين، للمشاركة في تخطيط المدينة وبنائها، وتوعية أفراد المجتمع في مجال التصميم الحضري المستدام».

ويمكن التسجيل للمشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني: branddubai@mediaoffice.ae على أن يتم إرسال نماذج من الأعمال السابقة لطالب التسجيل، وذلك في تاريخ أقصاه 11 يوليو المقبل، وهو الموعد النهائي لتسليم طلبات المشاركة.

عاصم القاسم:

• «التصميمات تشمل مرافق تفاعلية ومقاعد عصرية ومسطحات خضراء».

شيماء السويدي:

• «المبادرة تحفّز الطلبة والمبدعين الإماراتيين، للمشاركة في تخطيط المدينة وبنائها».

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