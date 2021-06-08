بعد مأساة مرفأ بيروت.. الحياة لدرج الجميزة

المصدر: بيروت ■ رويترز

لم تمنع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان ولا فيروس كورونا عشّاق السينما من التجمع مجدداً للاستمتاع بمشاهدة باقة من الأفلام القصيرة التي تتناول قضايا القمع والحرية والهجرة وغيرها. وفي الهواء الطلق على درج الجميزة بالحي الذي تضرر بشدة جراء انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي جلس مشاهدون من مختلف الأعمار لمتابعة عروض مهرجان «كابريوليه» للأفلام القصيرة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام.

وعرض 19 فيلماً في الليلة الأولى، وفي الليلة الثانية عرض 18 فيلماً، واختيرت ناجين لبكي الوجه الفني للمهرجان، وقد أطلقت قبل أيام تسجيلاً مصوراً على حسابها على «إنستغرام» تحت عنوان «رسالة أمل» للدعوة إلى المهرجان.

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