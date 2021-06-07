طبيبة نفسية: دلال عبدالعزيز ستشعر بالخيانة ولوم النفس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس،الدكتورة منال عمر، أهمية إبلاغ الشخص بوفاة قريبة في نفس اللحظة حتى لو في حالة تعب أو مرض، مستشهدة بحالة الراحل سمير غانم قائلة: «لازم نقول لدلال عبدالعزيز إن جوزها مات»، موضحةً أن "المفاجأة الثانية لرحيل شخص منذ فترة يزيد من التعب، ويجعل الشخص يشعر بخيانة الأخرين له من هذا الموقف إضافة إلى شعوره بالتقصير ولوم النفس".

وأضافت منال عمرو لبرنامج «حديث القاهرة» أن التذكر الدائم بتوفى شخص قريب يحمينا من الإنكار والاكتئاب".

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