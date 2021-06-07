جمال سليمان نادم من هذا المسلسل: لم أكن محل تقدير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان السوري، جمال سليمان، أنه نادم على الظهور كـ"ضيف شرف" في مسلسل "زي الشمس"، من بطولة الفنانة المصرية، دينا الشربيني.

وأكد سليمان لبرنامج "واحد من الناس"، أنه لن يكرر تجربة الظهور كـ"ضيف شرف" في المستقبل، لأنه فوجئ أن "ذلك ليس محل تقدير له، وهو ما عزّ عليه جدا".

وتابع عندما عرض عليه منتج العمل فكرة الظهور في أحداثه كـ"ضيف شرف" لم يستطع أن يرفض، خاصة وأنه حضر إلى منزله ويكن له معزة خاصة.

وأضاف: "عندما عرض المسلسل كان في منتهى الاستهانة لي، ولهذا أنا لست مضطرا لتقديم هذه النوعية من الأدوار".

عرض مسلسل "زي الشمس" في رمضان 2019، وهو من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن جمال سليمان شارك في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "الطاووس"، ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسميحة أيوب.

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