"المهن التمثيلية" تنفي شائعة متداولة حول صحة دلال عبدالعزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفى عضو نقابة المهن التمثيلية، عزوز عادل، ما أشيع عن إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز بتليف في الرئة. وأكد عضو نقابة المهن التمثيلية لـ«المصري اليوم» أن جميع الأخبار المتداولة عن ذلك غير حقيقية.

وقال عزوز إن الحالة كما هي ولا يوجد أي مستجدات، وكل ما نشر في الساعات الماضية عن إصابة الفنانة بتليف في الرئة غير حقيقي.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم كشفت في تدوينة عبر حسابها على «إنستغرام» آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بعائلتها، وعلقت عليها قائلة: «والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده». وتابعت: «شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب».

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