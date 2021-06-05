بيع موقف سيارة بـ 1.3 مليون دولار في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ ■ أ.ف.ب

بيعَ موقف سيارة بسيط في هونغ كونغ، ضمن مجمع سكني فاخر، بمبلغ قياسي هو 1.3 مليون دولار أميركي، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أمس.

وتبلغ مساحة الموقف 12.5 متراً مربعاً، ويقع في مجمع سكني في حي بيك، أكثر مناطق المدينة تميزاً وفخامة، على أحد الجبال المشرفة على جزيرة هونغ كونغ. وفي موازاة إنفاق السكان الأكثر ثراءً ملايين الدولارات لشراء منازل أحلامهم، يكافح الملايين من السكان لدفع إيجار شققهم الصغيرة التي غالباً ما تكون أصغر من موقف سيارة.

وأشار تقرير نشره بنك «يو بي إس» السويسري عام 2019 إلى أن «عاملاً يملك مؤهلات» يحتاج إلى ما يوازي دخل 22 عاماً لكي يتسنى له شراء شقة بمساحة 60 متراً مربعاً، بينما كانت هذه الخطوة تتطلب 12 عاماً قبل 10 سنوات. وفي الوقت نفسه، بالكاد ارتفعت الأجور منذ عام 2008.

وبيعت في فبراير الماضي شقة جديدة بمساحة 313 متراً مربعاً، مؤلفة من خمس طبقات، بما يعادل 59 مليون دولار أميركي.

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