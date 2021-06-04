فيديو..إعلامية كويتية في موقف طريف على الهواء: خدي عمري كله

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرضت الاعلامية الكويتية بيبي الخضري لموقف طريف اثناء اجرائها حوارا مع زوجين في احد المطاعم. وتظهر المذيعة الكويتية وهي تقترب من الزوجين وتسألهم "ممكن اخذ معكم لقاء؟"ليفاجئها الرجل بالقول "انت تاخدي عمري كله".

وانهارت المذيعة الكويتية من الضحك بعد هذه الاجابة الغير متوقعة وطلبت التوقف عن التصوير.

وشاركت زوجة الرجل في الضحك وقالت لها "مبروك ليكي" وتابعت "تصدق انا بحبها بس فيها عيب واحد بتخش القلب من دون ما تستأذن".

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