مصر..جريمة ثأر تودي بحياة 10 أشخاص وإصابة نساء وأطفال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون، في حادث ثأر بين عائلتين في إحدى القري جنوبي مصر. وقع الحادث الأكثر عنفا بين عائلتي السعدية والعوامر في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأفادت وسائل إعلام في مصر، أن المعركة اندلعت أول من أمس، إثر مقتل شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة سابقة، فتربصت عائلته بأفراد عائلة القاتل الذين كانوا يستقلون حافلة صغيرة مع آخرين، ثم أطلقوا النار عليهم، فأسقطوا 10 قتلى و7 مصابين من بينهم نساء وأطفال.

وتم الدفع بقوات من الشرطة التي فرضت طوقا أمنيا حول القرية، وحول منازل أفراد العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.

وتمكنت الشرطة من اعتقال 15 شخصا متهما بالمشاركة في الجريمة.

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