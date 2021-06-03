بالفيديو.. بلقيس تأكل الكيك مع سيف نبيل متجاوزة أزمة طلاقها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

احتفلت النجمة البحرينية بلقيس فتحي، والنجم العراقي سيف نبيل بتحقيق أغنيتهما المشتركة "ممكن" أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة على طرحها عبر "يوتيوب".

وظهر الثنائي في مقطع فيديو وهما يقطعان قالب الحلوى في أجواء مرحة، ليقدّم سيف لبلقيس قطعة من الكيك، وتبادله هي بالمثل واضعةً قطعة في فمه... وفي مقطع آخر يقدّم سيف لبلقيس قطعة كبيرة من الكيك فتأخذها بيدها وتأكلها بحركة عفوية وتلقائية، ليعلّق سيف بطرافة: "شوفوا الأناقة".

وأرفق نبيل المقطع بتعليق قال فيه: "احتفال غريب بالعشرين مليون، نجاحي هو نجاحكم". فيما كتبت بلقيس على المقطع عبر صفحتها الخاصة: "وصاروا عشرين مليون شكراً لكم ولمحبتكم".

ونالت المقاطع المصوّرة إعجاب الآلاف من الجمهور الذين أشادوا بنجاح الثنائي وطالبوهما بتكرار التجربة نفسها بأغنية ثانية. في حين ركز العديد من محبّي بلقيس على حركاتها العفوية رغم مشكلة انفصالها عن زوجها، مؤكدين أنها تبدو وكأنها استعادت فرحها وتخطّت مشاكلها الشخصية بإصرار وقوة وبنجاح كبير.

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