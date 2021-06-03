رانيا يوسف غاضبة بعد صورتها مع رئيس نادي برشلونة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد الجدل الواسع الذي أثارته صورة للفنانة رانيا يوسف، مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا،هددت الفنانة المصرية، بتقديم بلاغات بأصحاب جميع التغريدات التي تناولتها بتعليقات "بذيئة"، مهددة أصحاب الحسابات التي تتداول "الهاشتاغ المسيء". وقالت

"سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ"

وكانت يوسف قد نشرت أمس، ثلاث صور مع لابورتا، وأرفقتها بعبارة: "صباح الخير من برشلونة. أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم".

وتفنن المعلقون في تناول الحدث وتم تعديل الصور بطريق كثيرة مع تعلقيات بعضها كان قاسيا ومسيئا.

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